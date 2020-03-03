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03 марта 2020, вторник, 14:11 573
Общество 2020-03-03T14:11:57+02:00
Українські Новини
В Черновцах из-за больного коронавирусом на карантин отправили 35 человек, - СМИ

В Черновцах из-за больного коронавирусом на карантин отправили 35 человек, - СМИ

Ольга Фандорина
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, обсервация
Коронавирус, изолятор, карантин, медпункт Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Коронавирус, изолятор, карантин, медпункт Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Во вторник, 3 марта, в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах. Вместе с первым в Украине пациентом из Черновцов, у которого диагностировали китайский коронавирус COVID-19, изолировали еще 35 человек, передает Обозреватель.

По словам источника в Минздраве, мужчина контактировал со всеми этими людьми. К тому же больше всего – со своей женой. Ее тоже госпитализировали, однако симптомов вируса у женщины пока не наблюдается. Отмечается, что всех пациентов закрыли в разных местах, "чтобы не было паники". Они будут находиться под постоянным контролем медиков.

Мужчина, который заразился, путешествовал вместе с женой с 21 февраля. При первом появлении симптомов 28 февраля заразившийся обратился к семейному врачу, а 29-го – вызвал скорую помощь.  При въезде в Украину у супругов измеряли температуру тела, однако никаких отклонений не было. Сейчас у мужчины наблюдается жар и сильный сухой кашель. 

Больной находится в изолированной отдельной палате в инфекционном отделении Черновицкой областной больницы, ему предоставляется необходимое симптоматическое лечение. Состояние оценивается ближе к среднетяжелому.

Тем временем, маска от коронавируса не спасет: в Минздраве рассказали, как не заразиться.

Также Супрун рассказала, как укрепить иммунитет перед коронавирусом

А глава СНБО считает, что коронавирус нужно лечить луком, салом и чесноком.

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