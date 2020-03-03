В Черновцах из-за больного коронавирусом на карантин отправили 35 человек, - СМИ

Во вторник, 3 марта, в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах. Вместе с первым в Украине пациентом из Черновцов, у которого диагностировали китайский коронавирус COVID-19, изолировали еще 35 человек, передает Обозреватель.

По словам источника в Минздраве, мужчина контактировал со всеми этими людьми. К тому же больше всего – со своей женой. Ее тоже госпитализировали, однако симптомов вируса у женщины пока не наблюдается. Отмечается, что всех пациентов закрыли в разных местах, "чтобы не было паники". Они будут находиться под постоянным контролем медиков.

Мужчина, который заразился, путешествовал вместе с женой с 21 февраля. При первом появлении симптомов 28 февраля заразившийся обратился к семейному врачу, а 29-го – вызвал скорую помощь. При въезде в Украину у супругов измеряли температуру тела, однако никаких отклонений не было. Сейчас у мужчины наблюдается жар и сильный сухой кашель.

Больной находится в изолированной отдельной палате в инфекционном отделении Черновицкой областной больницы, ему предоставляется необходимое симптоматическое лечение. Состояние оценивается ближе к среднетяжелому.

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