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03 марта 2020, вторник, 15:40 531
Общество 2020-03-03T15:40:23+02:00
Українські Новини
Анализы заболевшего коронавирусом мужчины отправят в Лондон для проверки

Анализы заболевшего коронавирусом мужчины отправят в Лондон для проверки

Ольга Фандорина
Великобритания, Лондон, Коронавирус, коронавирус в Украине
Коронавирус. Фото: unsplash.com/CDC
Коронавирус. Фото: unsplash.com/CDC

Образцы анализа пациента из Черновицкой области, у которого диагностировали Covid-19, доставят в Лондон для окончательного подтверждения. Об этом сообщает в Facebook Центр общественного здоровья (ЦОС).

"Мужчина госпитализирован, изолирован и находится под контролем. По итогам утреннего осмотра - температуры нет, жалобы на сухой кашель. Рентгенологических признаков пневмонии нет. Образец отправлен для окончательного подтверждения в Лондон", - говорится в сообщении.

В ЦОС отметили, что сейчас в области соответствующие специалисты осуществляют весь спектр противоэпидемических мероприятий и отслеживание контактов.

По состоянию на 3 марта за сутки количество зараженных коронавирусом увеличилось почти на две тысячи человек.

Тем временем, в ВОЗ заявили, что мир не готов к эпидемии коронавируса. 

В США разработали онлайн-сервис, позволяющий в режиме реального времени следить за распространением китайского коронавируса.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайное положение в сфере здравоохранения в мире.

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