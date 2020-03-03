Анализы заболевшего коронавирусом мужчины отправят в Лондон для проверки

Образцы анализа пациента из Черновицкой области, у которого диагностировали Covid-19, доставят в Лондон для окончательного подтверждения. Об этом сообщает в Facebook Центр общественного здоровья (ЦОС).

"Мужчина госпитализирован, изолирован и находится под контролем. По итогам утреннего осмотра - температуры нет, жалобы на сухой кашель. Рентгенологических признаков пневмонии нет. Образец отправлен для окончательного подтверждения в Лондон", - говорится в сообщении.

В ЦОС отметили, что сейчас в области соответствующие специалисты осуществляют весь спектр противоэпидемических мероприятий и отслеживание контактов.

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