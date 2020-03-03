Симптоми коронавірусу в українця з'явилися через тиждень після подорожі по Італії

У той час як в Україні зафіксували перший випадок коронавіруса, симптоми COVID-2019 в українця, який подорожувала по Італії, проявилися через тиждень після початку поїздки.

Про це повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація на Facebook.

В ОДА повідомили, що хворий разом з дружиною з 21 лютого подорожував по Італії. У подорожі і по поверненню додому (через Румунію) 26 лютого відчував себе добре. Прикордонники на контрольно-пропускному пункті "Порубне" виміряли йому температуру, вона була нормальною.

Лихоманка і першіння в горлі з'явилися у чоловіка 28 лютого. Він відразу ж звернувся до сімейного лікаря і залишався вдома. У лікарню хворого забрала "швидка". Медиків попередили, що людина побував в Італії і міг контактувати з інфікованими коронавірусом, тому вони виїхали на виклик у захисних костюмах.

Чоловік повернувся в Україну на автомобілі, в якому була тільки його дружина. Зараз вона почуває себе добре і перебуває в самоізоляції. Також інфікований контактував з прикордонником, який міряв температуру. За ним спостерігають лікарі.

"Превентивні заходи, знання алгоритму дій, який необхідно застосовувати, озброює нас як суспільство для того, щоб грамотно поводитися в таких ситуаціях, коли встановлено факт інфікування", - це повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

ОДА нагадують, що на Буковині працює цілодобова "гаряча лінія" для інформування населення щодо отримання медичної допомоги у разі появи симптомів, схожих на коронавірус COVID-19.

На неї радять дзвонити всім, хто знаходився в країнах з зареєстрованими випадками COViD-19 в разі погіршення самопочуття, навіть якщо при перетині кордону вони не мали проблем зі здоров'ям.

Телефон цілодобової "гарячої лінії": 066 084 93 13.

Як повідомляли Українські Новини, чоловік з коронавірусом перебуває під наглядом лікарів, а анализи хворого відправлять до Лондона для перевірки. На карантин відправили 35 осіб у зв'язку з першим випадком захворювання.

Тим часом у Чернівцях поки не будуть закривати навчальні заклади на карантин, але можуть обмежити масові заходи через коронавірус у місті.