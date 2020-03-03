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03 березня 2020, вівторок, 16:28 25
Вибори 2020-03-03T17:03:12+02:00
Українські Новини
ЦВК зняла з довиборів у Раду конкурентів Світличної в Харківській області

ЦВК зняла з довиборів у Раду конкурентів Світличної в Харківській області

Виолетта Чайковская
Опозиційна платформа - За життя, Юлія Світлична, Харківська область, Слуга народу, Вибори в Верховну Раду, ОПЗЖ, округ 179
Світлична Юлія Фото: kharkivoda.gov.ua
Світлична Юлія Фото: kharkivoda.gov.ua

Центральна виборча комісія (ЦВК) скасувала реєстрацію Вікторії Алєксєйчук (від партії "Слуга народу") і Олександра Діденка (самовисуванець, член партії "Опозиційна платформа - За життя") кандидатами в депутати Верховної Ради на проміжних виборах в одномандатному виборчому окрузі №179 (Харківська область), які відбудуться 15 березня.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні ЦВК на підставі їх заяв про відмову від балотування, передають Українські Новини.

Раніше "Слуга народу" повідомила, що вирішила зняти Алєксєйчук з виборів на користь самовисуванки, колишньої голови Харківської обласної державної адміністрації Юлії Світличної, в тому числі через високий рівень підтримки останньої виборцями.

Згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", проведеним 15-22 лютого, за Світличну на виборах готові проголосувати 62,3% виборців, за Алєксєйчук - 12,5%, а за Діденка - 8,5%.

За цим же опитуванням по 1,7% виборців віддали би голос Вікторії Пташник від "Європейської солідарності" та Ігорю Швайці від "Всеукраїнського об'єднання "Свобода", а інші кандидати отримали б менше 1% голосів.

Зареєстровані на вибори кандидати могли відмовитися від балотування до 2 березня включно.

Станом на вівторок ЦВК скасувала реєстрацію Алєксєйчук, Діденка та самовисуванця, виконавчого партнера ТОВ "Кесарів Консалтинг" Михайла Соколова.

Таким чином станом на вівторок у виборах в окрузі №179 беруть участь 37 кандидатів.

Остаточний список кандидатів в депутати по округу №179 стане відомим 4 березня, коли завершиться термін скасування реєстрації кандидатів, які відмовилися від балотування.

Як повідомляли Українські Новини, ЦВК встановить результати виборів депутата в окрузі 179 Харківської області до кінця березня.

Вибори пройдуть 15 березня у зв'язку з призначенням обраного в цьому окрузі депутата Ради від "Слуги народу" Олексія Кучера головою Харківської ОДА замість Юлії Світличної.

В ході кампанії з парламентських довиборів в окрузі №179 в Харківській області за Світличною спіймали стеження.

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