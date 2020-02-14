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14 лютого 2020, пʼятниця, 12:34 4
Вибори 2020-02-14T13:00:02+02:00
Українські Новини
На довибори в харківському окрузі йдуть екс-глава ОДА, радник губернатора від "Слуги народу" і член 3 партій з

На довибори в харківському окрузі йдуть екс-глава ОДА, радник губернатора від "Слуги народу" і член 3 партій за 5 років від "Євросолідарності"

Виолетта Чайковская
Парламентські вибори, Проміжні вибори в Раду, вибори в Раду, ЦВК, Кандидати в нардепи, Кандидати-клони, Харківська область, округ 179
Вибори 2019. Фото: /facebook/Посольство України в Австралії/Василь Боров'як
Вибори 2019. Фото: /facebook/Посольство України в Австралії/Василь Боров'як

Близько 40 осіб подали в Центральну виборчу комісію документи для реєстрації кандидатами в депутати Верховної Ради на проміжних виборах в одномандатному виборчому окрузі №179 (Харківська область), які відбудуться 15 березня.

Про це Українським Новинам повідомило інформоване джерело в ЦВК.

"Вчора о 12 ночі завершився прийом документів. Всього подалося близько 40 осіб", - сказав співрозмовник.

З парламентських партій кандидатури висунули "Слуга народу" та "Європейська солідарність".

Від "Слуги народу" вже зареєстрована кандидатом Вікторія Алєксейчук - радник на громадських засадах голови Харківської обласної державної адміністрації Олексія Кучера, юрист, довірена особа Володимира Зеленського на президентських виборах 2019 року.

"Євросолідарність" висунула в депутати Вікторію Пташник - юриста, екс-депутата Ради від "Об'єднання "Самопоміч", виключену з фракції за підтримку проекту змін до Конституції по децентралізації, та кандидата в депутати від партії "Голос" на парламентських виборах 2019 року.

Серед кандидатів, які балотуються від партій, вже зареєстрований Ігор Швайка (екс-депутат Ради, колишній міністр аграрної політики) від "Всеукраїнського об'єднання "Свобода".

Також серед зареєстрованих кандидатів є член партії "Опозиційна платформа - За життя" Олександр Діденко, однак він балотується в порядку самовисування.

Документи на реєстрацію кандидатом-самовисуванцем серед інших подала в ЦВК колишня голова Харківської ОДА (2016-2019) Юлія Світлична.

Більше того, на вибори хоче бути зареєстрована одна її однофамілець.

Розгляд документів та реєстрація або відмова у реєстрації кандидатів триватиме до 18 лютого.

На даний момент зареєстровано 14 кандидатів.

У той же час до 2 березня включно кандидати зможуть відмовитися від балотування.

Фінальний список кандидатів в депутати по округу №179 стане відомим 4 березня, коли ЦВК завершить скасування реєстрації тих, хто відмовився від балотування.

Як повідомляли Українські Новини, вибори в окрузі №179 пройдуть 15 березня у зв'язку з призначенням обраного в цьому окрузі депутата Ради від "Слуги народу" Кучера головою Харківської ОДА замість Юлії Світличної.

ЦВК встановить результати довиборів депутата в окрузі 179 Харківської області до 30 березня включно.

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