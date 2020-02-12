Ще чотирьох кандидатів у депутати Ради зареєстрували в окрузі №179 Харківської області

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала ще 4 кандидатів у депутати Верховної Ради на проміжних виборах в одномандатному виборчому окрузі №179 (Харківська область), які відбудуться 15 березня.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні ЦВК, передають Українські Новини.

Зокрема зареєстровано: Ірина Бондар (співвласниця і консультант з маркетингу газети "Харьковские известия") від партії "Нові рубежі", Валентин Захаров (страховий агент приватного акціонерного товариства "Промислово-страхова компанія") від партії "Блок опозиційних сил", Ольга Коваленко (директор компанії "Антарес-Стар") від партії "Жінки за майбутнє" та Ігор Найда (помічник генерального директора компанії "Юрія-Фарм") від партії "Українці разом".

Таким чином, всього ЦВК зареєстрував вже 14 кандидатів в депутати Ради на вибори в окрузі №179.

Висування кандидатів партіями завершилося 3 лютого, у той же час подання документів для реєстрації як партіями, так і самовисуванцями триватиме до 13 лютого включно.

ЦВК завершить реєстрацію 18 лютого, при цьому до 2 березня включно кандидати зможуть відмовитися від балотування.

Як повідомляли Українські Новини, вибори в окрузі №179 пройдуть 15 березня у зв'язку з призначенням депутата Ради від "Слуги народу" Кучера, обраного в цьому окрузі, головою Харківської обладміністрації.

ЦВК має встановити результати виборів до 30 березня включно.



Раніше ЦВК зареєструвала 3 кандидатів в депутати Ради в 179 окрузі.