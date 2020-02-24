У 179 окрузі зловили незаконне стеження за кандидатом Юлією Світличною

На довиборах в Раду по 179 округу на незаконному стеженні за лідером виборчих перегонів Юлією Світличною упіймали двох у цивільному. Про це повідомили довірена особа Юлії Світличної Анатолій Попов та адвокат Олексій Шевчук.

За словами Попова, волонтери неодноразово фіксували незаконне стеження за Юлією Світличною.

"Зокрема, такий інцидент зафіксований 20 лютого під час роботи лідера виборчих перегонів у Лозовій. Спіймали на незаконному стеженні двох чоловіків у цивільному на мазді червоного кольору з херсонської реєстрацією", – заявив Попов.

Попов зазначив, що люди, проводили стеження, представилися співробітниками правоохоронних органів, але пред’явити посвідчення відмовилися.

"Юлія Світлична сьогодні є лідером виборчих перегонів у 179 окрузі. Тому мета таких протиправних дій очевидна: грубе втручання у виборчий процес та перешкоджання нашому кандидатові вести законну агітацію. Ми офіційно звернулися до ДБР та Нацполіції з вимогою перевірити, хто з представників влади віддавав наказ вести стеження за Юлією Світличною", – повідомив Попов.

Відео та фото надані довіреною особою Юлії Світличної Анатолієм Поповим та адвокатом Олексієм Шевчуком.

У свою чергу адвокат Шевчук наголосив, що не виключає підготовки протиправних дій щодо нанесення фізичної шкоди Юлії Світличній з метою усунення з виборчих перегонів найбільш рейтингового кандидата.

"Слідство має перевірити та визначити, чи були залучені до протиправних дій представники правоохоронних органів в офіційний робочий час. Також ми вважаємо, що існує загроза нанесення фізичної шкоди Юлії Світличній з метою усунення з виборчих перегонів кандидата-лідера. Всі ці факти протиправних дій необхідно оперативно розслідувати", – підсумував Шевчук.

Раніше у Комітеті виборців України заявили про використання у 179 окрузі іншої брудної технології – висунення клону. ЦВК зареєструвала двійника лідера виборчих перегонів Юлії Світличної.