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  • Зеленський призначив харківським губернатором Кучера: в окрузі №179 відбудуться довибори в Раду
06 листопада 2019, середа, 14:18 19
Політика 2019-11-06T14:31:39+02:00
Українські Новини
Зеленський призначив харківським губернатором Кучера: в окрузі №179 відбудуться довибори в Раду

Зеленський призначив харківським губернатором Кучера: в окрузі №179 відбудуться довибори в Раду

Володимир Зеленський, Харківська ОДА, Олексій Кучер
Олексій Кучер. Фото: facebook.com/sluganarodu.kucher
Олексій Кучер. Фото: facebook.com/sluganarodu.kucher

Президент Володимир Зеленський призначив головою Харківської обласної державної адміністрації (ОДА) Олексія Кучера замість Юлії Світличної.

Про це він повідомив під час робочого візиту в Харківську область, передають Українські Новини.

"Я обов'язково подам нового голову Харківської ОДА", - сказав він на початку наради з проблемних питань державного концерну "Укроборонпром" і вказав на Кучера, який сидить біля Президента.

Світлична займала посаду голови обладміністрації з жовтня 2016 року.

34-річний Кучер є депутатом Верховної Ради від фракції "Слуга народу", який пройшов у парламент в окрузі №179 в Харківській області.

Раніше він був адвокатом Володимира Литвина - фігуранта у так званій справі "рюкзаків Авакова" (щодо закупівлі за завищеною ціною Міністерством внутрішніх справ 5 тис. рюкзаків для Національної гвардії).

Через призначення Кучера головою Харківської ОДА, в одномандатному виборчому окрузі №179 (Харківська область) мають пройти проміжні вибори депутата Верховної Ради.

У зв'язку з призначенням Рада повинна буде достроково припинити депутатські повноваження Кучера.

Після цього у десятиденний строк Центральна виборча комісія має призначити проміжні вибори в окрузі №179.

Вибори мають  пройти в останню неділю 60-денного строку з дня опублікування рішення про їх призначення.

Таким чином, довибори в 179-му окрузі зможуть пройти не раніше кінця січня 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін схвалив призначення губернаторів Одеської, Тернопільської та Харківської областей.

За 2018 рік Кучер не отримував доходів, але купив дві квартири і два Lexus.

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