У 179 окрузі Юлія Світлична випереджає кандидата від "Слуги народу" у понад 5 разів, – соцопитування Рейтингу

Юлія Світлична є беззаперечним лідером у виборчих перегонах у 179 окрузі на Харківщині: її готові підтримати у понад 5 разів більше виборців (62,3%), ніж Алєксєйчук від "Слуги народу" (12,5%). Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

За даними дослідження, лідером електоральних симпатій серед кандидатів є Юлія Світлична.

"Світличну готові підтримати 62,3% тих, хто вже визначився і має намір взяти участі у голосуванні. 12,5% підтримують Алексейчук як кандидата від партії "Слуга народу", 8,5% – О.Діденка, як представника партії "Опозиційна платформа "За життя". Рейтинг інших кандидатів – менше 2%. До цього часу ще не визначився кожен п’ятий виборець", – зазначається повідомленні "Рейтингу".

Дослідники відзначаються, що 55% виборців не знають, хто був депутатом від округу до перевиборів, 42% – знають (ним був голова Харківської ОДА Олексій Кучер – ред.). Лише 21% вважають, що попередній народний депутат приділяв достатньо уваги вирішенню місцевих проблем, 51% – протилежної думки. 28% – взагалі не змогли відповісти на це питання.

Загалом, 67% опитаних знають, що 15 березня 2020 року відбудуться проміжні вибори народного депутата в їхньому виборчому окрузі. 64% висловили однозначну готовність взяти у них участь. Рівень передвиборчої мобілізації дещо вищий серед старшої та менш заможнішої категорій населення.

Дослідження проведене Соціологічною групою "Рейтинг" з власної ініціативи 15-22 лютого 2020 р. Опитано населення виборчого округу №179 від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність1200 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,8%.