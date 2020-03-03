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03 березня 2020, вівторок, 12:57 42
Суспільство 2020-03-03T13:09:05+02:00
Українські Новини
У міськраді розповіли, як будуть працювати магазини та установи в Чернівцях, де виявили коронавірус

У міськраді розповіли, як будуть працювати магазини та установи в Чернівцях, де виявили коронавірус

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Спалах коронавірусу, коронавірус в Чернівцях
Коронавірус. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Коронавірус. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Чернівецька міська рада заявляє, що магазини в місті через виявлення у жителя коронавірусу працюють в звичайному режимі і не закриваються.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба міськради.

"Всі працюють нормально: і магазини і інші заклади", - сказали в прес-службі.

На даний момент в місті проводяться заходи з дезінфекції в школах, дитячих садках та інших навчальних закладах.

Як повідомляли Українські Новини, соцмережі бурхливо відреагували на появу коронавірусу в Україні.

Тим часом Черновецький міськрада має намір обмежити режим відвідування мерії через коронавірус.

Також відомо, що перш ніж заражений чоловік перетнув кордон України, провели температурний скринінг. Також у Чернівецької області біля нього додатково перевіряли температуру, він заповнював анкету і йому видали пам'ятку на самоізоляцію, оскільки чоловік подорожував по країнах, в яких були зареєстровані випадки Covid-19.

А Кабінет Міністрів готовий оголосити карантин у разі спалаху коронавірусу в Україні, проте закривати кордони з метою недопущення інфекції Україна не планує.

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