Черновецкий горсовет намерен ограничить режим посещения мэрии из-за коронавируса

После того, как в Черновцах подтвердили случай заболевания коронавирусом, местный городской совет намерен ограничить режим посещения гражданами мэрии из-за выявления случая коронавируса у местного жителя. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба горсовета. "Будем ограничивать режим посещения горсовета", — сказала в ведомстве. При этом, сервисные центры и центры оказания админуслуг будут работать в обычном режиме и принимать граждан. По данным горсовета, на данный момент в городе нет паники в связи с обнаружением у местного жителя коронавируса. Как сообщали Українськi Новини, в Украине зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекции. Болезнь обнаружили у жителя Черновцов, который вернулся из Италии. Соцсети бурно отреагировали на появление коронавируса в Украина.