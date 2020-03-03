Черновецкий горсовет намерен ограничить режим посещения мэрии из-за коронавируса

После того, как в Черновцах подтвердили случай заболевания коронавирусом, местный городской совет намерен ограничить режим посещения гражданами мэрии из-за выявления случая коронавируса у местного жителя.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба горсовета.

"Будем ограничивать режим посещения горсовета", — сказала в ведомстве.

При этом, сервисные центры и центры оказания админуслуг будут работать в обычном режиме и принимать граждан.

По данным горсовета, на данный момент в городе нет паники в связи с обнаружением у местного жителя коронавируса.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекции. Болезнь обнаружили у жителя Черновцов, который вернулся из Италии.

Соцсети бурно отреагировали на появление коронавируса в Украина.