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03 марта 2020, вторник, 12:29 50
Общество 2020-03-03T12:35:24+02:00
Українські Новини
Черновецкий горсовет намерен ограничить режим посещения мэрии из-за коронавируса

Черновецкий горсовет намерен ограничить режим посещения мэрии из-за коронавируса

Кира Молчанова
Черновцы, Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Черновцах
Черновцы облгосадминистрация ОДА Фото: филиал НТКУ Черновицкая региональная дирекция
Черновцы облгосадминистрация ОДА Фото: филиал НТКУ Черновицкая региональная дирекция

После того, как в Черновцах подтвердили случай заболевания коронавирусом, местный городской совет намерен ограничить режим посещения гражданами мэрии из-за выявления случая коронавируса у местного жителя.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба горсовета.

"Будем ограничивать режим посещения горсовета", — сказала в ведомстве.

При этом, сервисные центры и центры оказания админуслуг будут работать в обычном режиме и принимать граждан.

По данным горсовета, на данный момент в городе нет паники в связи с обнаружением у местного жителя коронавируса.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекции. Болезнь обнаружили у жителя Черновцов, который вернулся из Италии.

Соцсети бурно отреагировали на появление коронавируса в Украина.

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