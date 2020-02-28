Кабмин готов объявить карантин в случае вспышки коронавируса в Украине, - Милованов

Кабинет Министров готов объявить карантин в случае вспышки коронавируса в Украине Covid-19.

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передают Українськi Новини.



"Я могу сказать перечень того, что будет в Украине. Прежде всего, это будет карантин. Мы будем пытаться как государство делать, чтобы люди друг с другом не встречались. Это повлияет на транспорт, на туризм, на некоторые другие отрасли. У нас есть тут полный план. Тут написано красным - "экономический прогноз в случае негативного сценария", - сказал Милованов.



Чиновник отметил, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства проводит межведомственные собрания и встречается с ассоциациями для оценки влияния вспышки вируса и уменьшения возможных рисков.



"Если надо, мы будем вводить ограничение на цены для того, чтобы не завышали цены во время того сценария "С", - комментирует министр пессимистический прогноз правительства.



Милованов также считает, что Украина может усилить экономику из-за вспышек в других странах и из-за падения цен на нефть и газ.



"Для нас это лучше. Когда металл не будет производится в Китае, это даст возможность нам и миру в целом производить больше металла", - допускает он.



Как сообщали Українськi Новини, в пятницу Киев провел учения по выявлению и противодействию коронавирусу.



Кроме того, Украина во всю продолжает подготовку ко встрече с коронавирусом. На 19 украинских вокзалах уже обустроили медпункты для изоляции людей с симптомами болезни.