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28 февраля 2020, пятница, 23:16 53
Кабмин 2020-02-28T23:16:01+02:00
Українські Новини
Кабмин готов объявить карантин в случае вспышки коронавируса в Украине, - Милованов

Кабмин готов объявить карантин в случае вспышки коронавируса в Украине, - Милованов

Валерия Драгомирова
Кабмин, Карантин, Коронавирус, Тимофей Милованов, коронавирус в Украине
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Кабинет Министров готов объявить карантин в случае вспышки коронавируса в Украине Covid-19.

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передают Українськi Новини.

"Я могу сказать перечень того, что будет в Украине. Прежде всего, это будет карантин. Мы будем пытаться как государство делать, чтобы люди друг с другом не встречались. Это повлияет на транспорт, на туризм, на некоторые другие отрасли. У нас есть тут полный план. Тут написано красным - "экономический прогноз в случае негативного сценария", - сказал Милованов.

Чиновник отметил, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства проводит межведомственные собрания и встречается с ассоциациями для оценки влияния вспышки вируса и уменьшения возможных рисков.

"Если надо, мы будем вводить ограничение на цены для того, чтобы не завышали цены во время того сценария "С", - комментирует министр пессимистический прогноз правительства.

Милованов также считает, что Украина может усилить экономику из-за вспышек в других странах и из-за падения цен на нефть и газ.

"Для нас это лучше. Когда металл не будет производится в Китае, это даст возможность нам и миру в целом производить больше металла", - допускает он.

Как сообщали Українськi Новини, в пятницу Киев провел учения по выявлению и противодействию коронавирусу.

Кроме того, Украина во всю продолжает подготовку ко встрече с коронавирусом. На 19 украинских вокзалах уже обустроили медпункты для изоляции людей с симптомами болезни.

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