В Україну заборонили ввозити тварин з Китаю

В той час, як за добу кількість заражених коронавірусом зросла до 90 тисяч осіб, а ВООЗ Держспоживслужба підтвердила, що коронавірус може передаватися людині від домашніх тварин, на території Гонконгу зареєстрували захворювання на коронавірус COVID-2019 у собаки. У зв'язку з цим Держспоживслужба тимчасово заборонила ввезення в Україну домашніх і диких м'ясоїдних тварин з Китаю. Про це повідомляє Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

"З метою мінімізації ризиків занесення на територію України збудника COVID-19, у відповідності зі статтями 33 і 96 Закону України "Про ветеринарну медицину", з урахуванням рекомендацій, викладених у Кодексі здоров'я наземних тварин МЕБ, Держспоживслужба тимчасово заборонила ввезення в Україну з Китайської Народної Республіки домашніх (собак, кішок тощо) і диких м'ясоїдних тварин", - йдеться в повідомленні.

Також в Держспоживслужбі додали, що заборона буде діяти у зв'язку з тим, що на території Гонконгу виявили коронавірус у собаки, який жив в тому ж будинку, де раніше був зафіксований коронавірус у власника.

Як повідомляли Українські Новини, у ВООЗ розповіли, що температурний скринінг не є ефективним способом, щоб запобігти поширенню коронавірусу між країнами.

Раніше повідомлялося про те, що необхідно знати про коронавірус і з яких джерел можна брати інформацію про нього.