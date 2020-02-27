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27 февраля 2020, четверг, 17:56 119
Медицина 2020-02-27T18:05:00+02:00
Українські Новини
Не только от человека к человеку. Коронавирусом можно заразиться от домашних животных

Не только от человека к человеку. Коронавирусом можно заразиться от домашних животных

Таня Войтюк
Собаки, ВОЗ, Заражение, Кошки, Коронавирус, домашние животные, Эпидемия коронавируса, Вспышка коронавируса, Информация про коронавирус
Домашние животные могут распространять коронавирус
Домашние животные могут распространять коронавирус

Коронавирус стремительно распространяется по миру и случаи заражения обнаружили уже в 542 городах, во Всемирной организации здравоохранения подтвердили информацию, что COVID-2019 может передаваться человеку от домашних животных.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины в четверг, 27 февраля.

Согласно данным ВОЗ, распространителями вируса среди животных чаще всего являются летучие мыши. Но теперь вирус преодолел видовой барьер для человека от другого промежуточного животного.

"Этими промежуточными животными-хозяевами могут быть домашние, дикие или одомашненные дикие животные, которые еще не идентифицированы", - сказано в сообщении.

Минздрав подчеркивает, что для избежания заражения вирусом через мясные или молочные продукты, необходимо не употреблять сырые или недоваренные продукты животного происхождения.

Как сообщали Українські Новини, во многих киевских аптеках закончились маски, а из-за массовой паники и ажиотажа производители не успевают их изготавливать. Но стоит добавить, что медицинская маска не защищает от коронавируса на 100%.

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