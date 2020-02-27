Не только от человека к человеку. Коронавирусом можно заразиться от домашних животных

Коронавирус стремительно распространяется по миру и случаи заражения обнаружили уже в 542 городах, во Всемирной организации здравоохранения подтвердили информацию, что COVID-2019 может передаваться человеку от домашних животных.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины в четверг, 27 февраля.

Согласно данным ВОЗ, распространителями вируса среди животных чаще всего являются летучие мыши. Но теперь вирус преодолел видовой барьер для человека от другого промежуточного животного.

"Этими промежуточными животными-хозяевами могут быть домашние, дикие или одомашненные дикие животные, которые еще не идентифицированы", - сказано в сообщении.

Минздрав подчеркивает, что для избежания заражения вирусом через мясные или молочные продукты, необходимо не употреблять сырые или недоваренные продукты животного происхождения.

Как сообщали Українські Новини, во многих киевских аптеках закончились маски, а из-за массовой паники и ажиотажа производители не успевают их изготавливать. Но стоит добавить, что медицинская маска не защищает от коронавируса на 100%.