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  • Температурный скрининг не эффективен в поиске коронавируса из-за возможности сокрытия симптомов, — ВОЗ
02 марта 2020, понедельник, 16:45 269
Мир 2020-03-02T16:46:04+02:00
Українські Новини
Температурный скрининг не эффективен в поиске коронавируса из-за возможности сокрытия симптомов, — ВОЗ

Температурный скрининг не эффективен в поиске коронавируса из-за возможности сокрытия симптомов, — ВОЗ

Таня Войтюк
ВОЗ, Температура, Коронавирус, Симптомы коронавируса
Температурный скрининг. Фото: dpsu.gov.ua
Температурный скрининг. Фото: dpsu.gov.ua

Коронавирус продолжает стремительно распространяться. Из-за этого в Европе повысили до "высокого" уровень риска заболевания коронавирусом, а измерение температуры у пассажиров при въезде в страну для предотвращения коронавируса окалось не вполне эффективной мерой.

Это следует из рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

ВОЗ отмечает, что инфицированные лица могут находиться в инкубационном периоде, у них может не быть явных симптомов из-за ранней стадии течения болезни.

"Контроль температуры тела на въезде или на выезде сам по себе не является эффективным способом предотвратить распространение инфекции между странами, поскольку инфицированные лица могут находиться в инкубационном периоде, у них может не быть явных симптомов из-за ранней стадии течения болезни, или они могут принять жаропонижающее и таким образом скрыть симптомы. Кроме того, такие меры требуют существенных вложений, при этом пользы от этого может быть немного", - говорится в рекомендациях ВОЗ.

Как сообщали Українські Новини, Минздрав рассказал, почему в аптеки не завозят защитные маски. Тем временем в Украине четырех людей проверяют на коронавирус.

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