Через коронавірус Український тиждень в Європарламенті перенесли

В той час, як Венеціанська комісія скасувала засідання, Український тиждень в Європейському парламенті, який мав відбутися з 3 по 5 березня, переноситься на невизначений термін через поширення коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє пресслужба Представництва України при ЄС.

"Дорогі друзі, на превеликий жаль, змушені повідомити, що запланований на 3-5 березня Український тиждень в Європейському Парламенті переноситься на невизначений термін у зв’язку з обмеженнями Європарламенту щодо проведення масових заходів через поширення коронавірусної інфекції COVID-19", - сказано в повідомленні.

Також у представництві додали, що як тільки обмеження буде скасовано, вони будуть відпрацьовувати нові можливості для проведення Українського тижня в Європейському парламенті.

Як повідомляли "Українські Новини", У Євросоюзі підвищили рівень ризику захворювання коронавірусом до "високого".

Також міністри фінансів Великобританії, Німеччини, Італії, Канади, США, Франції та Японії 3 березня обговорять вплив спалаху коронавірусу COVID-19 на економіку.

Крім того, перший випадок зараження коронавірусом зафіксували в Латвії.