Венецианская комиссия отменила заседание из-за коронавируса

В то время, как министры финансов государств - членов "семерки" (G7: Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) собираются 3 марта обсудить влияние на экономику вспышки коронавируса нового типа, Венецианская комиссия отказалась от идеи проведения заседания в Венеции и решила согласовать запланированные документы в письменном виде.

Об этом сообщается в Twitter комиссии.

"Из-за распространения коронавируса на севере Италии расширенное бюро Венецианской комиссии решило не проводили пленарное заседание в Венеции. Вместо этого неотложные мысли на запрос государств и согласованы тексты будут утверждаться в письменной форме", - сказано в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане.

Количество зараженных коронавирусом на 2 марта достигло 89 тыс. человек.

Также сообщалось, что в то время, как самые богатые люди мира из-за коронавируса только за день потеряли 139 млрд долларов, украинские банкиры утверждают, что курс гривны в ближайшее время может зависеть от распространения коронавируса и его влияния на мировую экономику.

Тем временем в Европе повысили до "высокого" уровень риска заболевания коронавирусом.