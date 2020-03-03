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03 березня 2020, вівторок, 08:17 11
Європа 2020-03-03T10:30:03+02:00
Українські Новини
Венеціанська комісія скасувала засідання через коронавірус

Венеціанська комісія скасувала засідання через коронавірус

Надежда Комендантова
Венеціанська комісія, Коронавірус, Спалах коронавірусу, коронавірус в Європі
Венеціанська комісія. Фото: gdb.rferl.org
Венеціанська комісія. Фото: gdb.rferl.org

В той час, як міністри фінансів держав - членів "сімки" (G7: Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція і Японія) збираються 3 березня обговорити вплив на економіку спалаху коронавірусу нового типу, Венеціанська комісія відмовилася від ідеї проведення засідання у Венеції і вирішила узгодити заплановані документи в письмовому вигляді.

Про це повідомляється в Twitter комісії.

"Через поширення коронавірусу на півночі Італії розширене бюро Венеціанської комісії вирішило не проводили пленарне засідання у Венеції. Замість цього невідкладні думки на запит держав і узгоджені тексти будуть затверджуватися у письмовій формі", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, спалах викликаного новим коронавірусом захворювання був зафіксований в кінці грудня 2019 року в самому густонаселеному місті Центрального Китаю - 12-мільйонному Ухані.

Кількість заражених коронавірусом на 2 березня досягла 89 тис. чоловік.

Також повідомлялося, що в той час, як найбагатші люди світу за коронавіруса тільки за день втратили 139 млрд доларів, українські банкіри стверджують, що курс гривні найближчим часом може залежати від поширення коронавіруса і його впливу на світову економіку.

Тим часом у Європі підвищили до "високого" рівень ризику захворювання коронавірусом.

 

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