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02 березня 2020, понеділок, 18:52 12
Азія 2020-03-02T22:30:03+02:00
Українські Новини
Працівник ВООЗ в Ірані заразився коронавірусом

Працівник ВООЗ в Ірані заразився коронавірусом

Ольга Фандорина
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

У співробітника Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) підтвердили захворювання коронавірусом COVID-19, рівень небезпеки котрого ВООЗ підвищила до "дуже високого". Про це повідомляється в повідомленні організації в Twitter.

За словами голови ВООЗ Тедроса Аданома Гебреісуса, позитивний результат на коронавірус отримав співробітник іранського підрозділу організації. При цьому він додав, що у співробітника захворювання протікає в легкій формі.

Як повідомляли Українські Новини, в Ірані в місті Бендер-Аббас місцеві жителі спалили частину лікарні, в яку без їх згоди доставили хворих коронавірусом в той час, як в США звинуватили Китай і Іран в приховуванні інформації про коронавирусе

Також повідомлялося, що перші спалахи коронавіруса в Ірані зафіксували в місті Кум.

МЗС України рекомендує українцям утриматися від поїздок в Іран.

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