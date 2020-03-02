Працівник ВООЗ в Ірані заразився коронавірусом

У співробітника Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) підтвердили захворювання коронавірусом COVID-19, рівень небезпеки котрого ВООЗ підвищила до "дуже високого". Про це повідомляється в повідомленні організації в Twitter.

За словами голови ВООЗ Тедроса Аданома Гебреісуса, позитивний результат на коронавірус отримав співробітник іранського підрозділу організації. При цьому він додав, що у співробітника захворювання протікає в легкій формі.

"A WHO staff member in our #Iran country office has now tested positive for #COVID19. He has mild disease"-@DrTedros #coronavirus — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 2, 2020

Як повідомляли Українські Новини, в Ірані в місті Бендер-Аббас місцеві жителі спалили частину лікарні, в яку без їх згоди доставили хворих коронавірусом в той час, як в США звинуватили Китай і Іран в приховуванні інформації про коронавирусе

Також повідомлялося, що перші спалахи коронавіруса в Ірані зафіксували в місті Кум.

МЗС України рекомендує українцям утриматися від поїздок в Іран.