В Иране протестующие подожгли больницу, в которую привезли больных коронавирусом

В Иране в городе Бендер-Аббас местные жители сожгли часть больницы, в которую без их согласия доставили больных коронавирусом в то время, как в США обвинили Китай и Иран в сокрытии информации о коронавирусе.

Об этом пишет "Страна" со ссылкой на телеканал Iran International.

В клинику из города Кума, где наблюдается мощная вспышка заболевания коронавируса, было доставлено десять заболевших. Поэтому вечером в пятницу, 28 февраля, протестующие подожгли клинику Тохид Бандар Аббас, где находились пациенты с коронавирусом. О жертвах и потерях не сообщается.

Специалист по связям с общественностью Медицинского университета Хормозгана Фатима Норузян сообщил порталу Al Arabiya, что информация о перевозке в Бендер-Аббас коронавирусных больных - ложь.

ساعتی پیش و درپی انتشار خبری درباره نگهداری چند بیمار مبتلا به #کرونا در درمانگاه شهرک توحید بندرعباس، شماری از مردم معترض به این اقدام با هجوم به درمانگاه، بخشی از آن را به آتش کشیدند. pic.twitter.com/CQVM7noFcQ — ايران اينترنشنال (@IranIntl) February 28, 2020

Как сообщали Українськi Новини, 20 февраля в Новых Санжарах начались стычки между правоохранителями и противниками эвакуации украинцев из Китая. Тогда в Новых Санжарах люди блокировали дороги, а на въезд пригнали военную технику.

Темв ременем, 89 находящихся в обсервации в Новых Санжарах Полтавской области граждан здоровы, молекулярно-генетические исследования не обнаружили коронавирус.