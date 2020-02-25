В США обвинили Китай и Иран в сокрытии информации о коронавирусе

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Китай и Иран в сокрытии угрозы распространения смертельного коронавируса COVID-19 .

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.



Выступая на пресс-конференции в Государственном департаменте, Помпео сказал, что США глубоко обеспокоены вероятным сокрытием жизненно важной информации о коронавирусе правительством Ирана.

"Все страны, включая Иран, должны рассказать правду о коронавирусе и сотрудничать с международными организациями по оказанию помощи", - сказал он.



По информации властей Ирана, по меньшей мере 15 человек в стране погибли от вируса, хотя есть сообщения о большем количестве жертв и сотнях потенциальных случаев заболевания.



Помпео также обвинил Пекин в том, что он выслал трех репортеров Wall Street Journal.



"Изгнание наших журналистов снова подчеркивает проблему правительства, которая привела к атипичной пневмонии, а теперь и коронавирусу, а именно - проблему цензуры. Это может иметь смертельные последствия", - сказал Помпео о Китае.



Как сообщали Українські Новини, в Минздраве Ирана зафиксировали коронавирус.



Ранее из-за вспышки коронавируса в Иране ОАЭ закрыли свои границы на неопределенное время. Также границу с Ираном закрыла Турция.



Тем временем МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Иран из-за распространения коронавируса.