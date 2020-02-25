подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.15 26.6
˟
  • Новости
  • Мир
  • В США обвинили Китай и Иран в сокрытии информации о коронавирусе
25 февраля 2020, вторник, 20:01 151
Мир 2020-02-25T20:02:34+02:00
Українські Новини
В США обвинили Китай и Иран в сокрытии информации о коронавирусе

В США обвинили Китай и Иран в сокрытии информации о коронавирусе

Валерия Драгомирова
США, Китай, Иран, Коронавирус
США. Фото: pexels
США. Фото: pexels

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Китай и Иран в сокрытии угрозы распространения смертельного коронавируса COVID-19 .

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.

Выступая на пресс-конференции в Государственном департаменте, Помпео сказал, что США глубоко обеспокоены вероятным сокрытием жизненно важной информации о коронавирусе правительством Ирана.

"Все страны, включая Иран, должны рассказать правду о коронавирусе и сотрудничать с международными организациями по оказанию помощи", - сказал он.

По информации властей Ирана, по меньшей мере 15 человек в стране погибли от вируса, хотя есть сообщения о большем количестве жертв и сотнях потенциальных случаев заболевания.

Помпео также обвинил Пекин в том, что он выслал трех репортеров Wall Street Journal.

"Изгнание наших журналистов снова подчеркивает проблему правительства, которая привела к атипичной пневмонии, а теперь и коронавирусу, а именно - проблему цензуры. Это может иметь смертельные последствия", - сказал Помпео о Китае.

Как сообщали Українські Новини, в Минздраве Ирана зафиксировали коронавирус

Ранее из-за вспышки коронавируса в Иране ОАЭ закрыли свои границы на неопределенное время. Также границу с Ираном закрыла Турция

Тем временем МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Иран из-за распространения коронавируса.

Больше новостей о: США Китай Иран Коронавирус

ЕСПЧ окончательно признал украинский закон "О люстрации" нарушающим права человека
Полиция опровергла информацию об аресте участников протеста в Новых Санжарах
Новости
Зеленский назначил экс-главу Гослекарств заместителем секретаря СНБО 21:20
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Румынии 21:15
Потепление до +15 и сильные дожди с ветрами: прогноз синоптиков на 26 февраля 21:00
В Херсоне из-за урагана на женщину упал карниз, в результате чего она впала в кому 20:57
В Италии от коронавируса умерли уже 10 человек, а в Швейцарии зафиксировали первый случай заболевания 20:56
больше новостей
Чтобы выплачивать проценты по кредитам, нужно торговать наркотиками и оружием, - Гончарук 22:42
В Киев из "коронавирусной" Италии за день прилетело 635 граждан 14:02
Министр здравоохранения объяснила разницу между обсервацией и карантином 22:17
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали на юге Италии и во Флоренции 13:11
Скриншот: YouTube/ EuroNews
В Италии от коронавируса умерло уже трое: люди в панике штурмуют магазины и скупают продукты 08:51
больше новостей
Чтобы выплачивать проценты по кредитам, нужно торговать наркотиками и оружием, - Гончарук 22:42
Лещенко получил в феврале 332 тысяч гривен зарплаты в "Укрзализныце" 17:29
Зеленский предложил Ахметову купить государственные шахты 14:20
Экс-командир элитного воинского подразделения Грузии
Люди Порошенко предлагали мне назвать историю со снайперами на Майдане выдумкой Кремля, - грузинский офицер 11:21 Видео
Апелляционный суд подтвердил восстановление Насирова в должности главы ГФС 11:00
больше новостей
В Киев из "коронавирусной" Италии за день прилетело 635 граждан
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok