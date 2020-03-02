Найбільший ЛГБТ-марш в Україні пройде в кінці червня

Після масштабного і успішного КиївПрайда минулого року , в 2020 році "Марш рівності" пройде в Києві 21 червня і виступить з гаслом "Бути різними добре разом". Про це повідомляється на сторінці KyivPride в Facebook.

"З року в рік ми робимо найвідоміше і наймасштабніше ЛГБТ+ подію країни, де кожен і кожна може висловити своє бажання бути різними і підтримати інших у цьому прагненні. Світ давно перестав ділитися на колір шкіри чи розріз очей, точно так само ми стираємо кордони між сексуальною орієнтацією та гендерною ідентичністю та об'єднуємо таких різних але прекрасних людей навколо єдиної ідеї - вільної і рівноправної України для всіх", - розповіли організатори.

Як повідомляли Українські Новини, на марші рівності у Харкові ультраправі напали на поліцію і намагалися зірвати акцію.

Раніше в Одесі пройшов Марш рівності - затримані три людини.

Раніше група осіб готувала провокації на Марші рівності у Києві - їм "світить" до 7 років в'язниці.

Також раніше в Києві пройшов Транс-марш до дня пам'яті жертв трансфобії: є затримані.