підписатися на розсилку
24.25 24.7
26.65 27.25
˟
02 березня 2020, понеділок, 19:11 13
Суспільство 2020-03-02T20:15:02+02:00
Українські Новини
Найбільший ЛГБТ-марш в Україні пройде в кінці червня

Найбільший ЛГБТ-марш в Україні пройде в кінці червня

Ольга Фандорина
Марш, ЛГБТ, ЛГБТ-спільнота, Марш рівності
"Марш рівності" в Києві. Фото: instagram.com/bykvu

Після масштабного і успішного КиївПрайда минулого року , в 2020 році "Марш рівності" пройде в Києві 21 червня і виступить з гаслом "Бути різними добре разом". Про це повідомляється на сторінці KyivPride в Facebook.

"З року в рік ми робимо найвідоміше і наймасштабніше ЛГБТ+ подію країни, де кожен і кожна може висловити своє бажання бути різними і підтримати інших у цьому прагненні. Світ давно перестав ділитися на колір шкіри чи розріз очей, точно так само ми стираємо кордони між сексуальною орієнтацією та гендерною ідентичністю та об'єднуємо таких різних але прекрасних людей навколо єдиної ідеї - вільної і рівноправної України для всіх", - розповіли організатори.

Скріншот з FacebookСкріншот з Facebook

Як повідомляли Українські Новини, на марші рівності у Харкові ультраправі напали на поліцію і намагалися зірвати акцію.

Раніше в Одесі пройшов Марш рівності - затримані три людини.

Раніше група осіб готувала провокації на Марші рівності у Києві - їм "світить" до 7 років в'язниці.

Також раніше в Києві пройшов Транс-марш до дня пам'яті жертв трансфобії: є затримані.

Більше новин про: Марш ЛГБТ ЛГБТ-спільнота Марш рівності

У Києві пройшов Транс-марш до дня пам'яті жертв тр...
Шістьох ультраправих на Трансмарші в Києві затрима...
Кіновсесвіт Marvel поповниться першим супергероєм-...
У Любліні водометами і газом розігнали противників...
В Україні чотирьох людей перевіряють на коронавірус, — МОЗ
Телеканал "Дім" буде доступний тільки на окупованих територіях Донбасу і Криму
Новини
В Києві знизилася кількість хворих на грип і ГРВІ 20:29
На обсервації у Нових Санжарах відзначили ще один день народження. Дівчині виповнилося 24 20:12
У Святошинському районі столиці школяр влаштував різанину в сім'ї 19:58
Українські медіагрупи надали розважальний контент телеканалу для окупованих територій "Дім" 19:35
Звільнена Зеленським екс-чиновниця проти методики "Укравтодору" з проведення тендерів, – ЗМІ 19:12
більше новин
Долари продавати не варто: економісти попередили про зміну курсу валют у березні 05:50
НАБУ закрило справу про декларування недостовірної інформації Гонтаревої 15:38
Сьогодні розпочнеться індексація пенсій: кому підвищать виплати 06:00
В Афганістані США і таліби підписали історичну мирову угоду 22:17
Главою Пенітенціарної служби можуть призначити губернатора часів Януковича, - ЗМІ 12:35
більше новин
НАБУ закрило справу про декларування недостовірної інформації Гонтаревої 15:38
3.03.20 14:30 Прес-конференція: "Запровадження ринку землі – державна зрада" 16:05
В Україні чотирьох людей перевіряють на коронавірус, — МОЗ 13:56
Сьогодні розпочинає роботу телеканал для окупованих територій "Дім" 06:35
Вартість проїзду в поїздах відсьогодні збільшилася 10:44
більше новин
Рішення про індексацію пенсій ще немає, - Гончарук
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok