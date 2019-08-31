В Одессе прошел Марш равенства: задержаны три человека

В центре Одессы, 31 августа, прошел Марш равенства за права ЛГБТ-сообщества. Как говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции области, задержали трех человек.

"Во время шествия участников акции "Одесса-Прайд 2019", которая прошла сегодня в центре города, полицейские и нацгвардейцы следили за правопорядком и безопасностью всех граждан, независимо от их взглядов и убеждений", - говорится в сообщении.

Как сообщается, были зафиксированы единичные попытки некоторых агрессивно настроенных граждан совершить провокацию и начать конфликт с участниками шествия и полицией.

Отмечается, что столкновений между участниками и противниками акции удалось избежать.

В отношении трех человек составлены административные протоколы за мелкое хулиганство (ст.173 КуоАП). Других правонарушений не было.

При этом местное издание "Думская" сообщает, что в акции приняли участие около 300 человек.

Как сообщали Українськi Новини, ранее в Киеве прошло шествие в поддержку ЛГБТ.

Организаторы "КиевПрайд" заявили, что 23 июня в шествии в Киеве приняли участие 8 тыс. человек.