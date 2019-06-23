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23 июня 2019, воскресенье, 11:25 612
Силовые структуры 2019-06-23T11:25:32+03:00
Українські Новини
Группа лиц готовила провокации на Марше равенства: им "светит" до 7 лет тюрьмы

Группа лиц готовила провокации на Марше равенства: им "светит" до 7 лет тюрьмы

Марш равенства.
Марш равенства.

Полиция задержала группу лиц, готовившую провокации на "Марше равенства", который проходит 23 июня в Киеве.

Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева, передают Українськi Новини.

"Девять правонарушителей задержаны, начато уголовное производство. Правоохранители изъяли орудие для подготовки провокаций. Правонарушителей задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса, известно, что возраст злоумышленников - от 18 до 48 лет, - говорится в нем.

Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследования по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Им грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Как сообщали Українськi Новини, как сообщила Нацполиция, на акцию против Марша равенства в воскресенье планировали пронести экскременты, расфасованные по презервативах.

Зеленский на Марш равенства не пришел, но призвал Нацполицию обеспечить его мирное проведение.

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