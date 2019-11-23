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23 ноября 2019, суббота, 13:33 577
Общество 2019-11-23T13:33:25+02:00
Українські Новини
В Киеве прошел Транс-марш ко дню памяти жертв трансфобии: есть задержанные

В Киеве прошел Транс-марш ко дню памяти жертв трансфобии: есть задержанные

Задержанный, Марш равенства, Нацполиция

В Киеве, когда в Украине отмечается 86-я годовщина Голодомора 1932-1933 годов, на Михайловской площади прошел Транс-Марш, посвященный Международному дню памяти трансгендерных людей, погибших из-за трансфобии.

Как сообщает Громадське, в Украине марш ко Дню памяти проводится с 2016 года. В этом году Транс-Марш начали митингом, во время которого участники вспомнили погибших.

Также организаторы заявили, что хотят услышать позицию новой власти касательно трансгендерных людей, а также хотят выдвинуть требования по обновлению клинического протокола, регулирующего процедуру трансгендерного перехода и введение гендерной идентичности в антидискриминационное законодательство.

Международный день памяти трансгендерных людей, погибших из-за трансфобии отмечают 20 ноября.

Транс-Марш в Киеве Фото: hromadskeТранс-Марш в Киеве Фото: hromadske

Марш охраняла Нацполиция, в частности полиция диалога и конная полиция.

Рядом с Транс-Маршем вышли люди на контракцию. Противники марша памяти трансгендерных людей пытались прорвать кордон полиции. Правоохранители задержали мужчину на контракции памяти трансгендерных людей в Киеве.

Как сообщали Українські Новини, на марше равенства в Харькове ультраправые напали на полицию и пытались сорвать акцию.

Ранее в Одессе прошел Марш равенства - задержаны три человека.

Ранее группа лиц готовила провокации на Марше равенства в Киеве - им "светит" до 7 лет тюрьмы.

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