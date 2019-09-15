На марше равенства в Харькове ультраправые напали на полицию и пытались сорвать акцию

Более 2 тыс. человек провели провели разрешенный властями марш равенства KharkivPride

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

Основная часть площади была окружена автобусами и другими автомобилями полиции, а также металлическими ограждениями.

Участники акции проходили на огражденную часть площади через пропускной пункт, организованный полицией. Участники марша выстроились в колонну и прошли по площади, затем развернулись и прошли в обратную сторону.

Участники колонны несли символику ЛГБТ, плакаты с надписями: "Наша традиция - это свобода", "Безопасность, равенство, ХарьковПрайд", "Быть геем - абсолютно нормально" и другие.

В Харкові виникли сутички противників #ХарківПрайд'у з правоохоронцями після закінчення заходу pic.twitter.com/iPXML62T5f — StudMedia (@StudMedia) September 15, 2019

Они скандировали: "Безопасность для всех", "Права не дают, права берут", "Харьков, Украина - за права человека" и другие.

Находившиеся за ограждением из автобусов и кордоном полиции противники акции из числа участников ряда правых организаций бросили в колону несколько яиц, но их действия пресекла полиция.

У Харкові після #ХарківПрайд відбуваються поодинокі напади на учасників маршу pic.twitter.com/kRpwC5InoB — StudMedia (@StudMedia) September 15, 2019

Акция продолжалась более часа и окончилась около 15:15.

После этого организаторы акции предложили участникам расходиться, предварительно сняв с себя символику и одежду, которые указывали на их участие в марше.

Участникам мероприятия полиция предложила покинуть площадь на трех автобусах, которые под охраной полицейских автомобилей уехали по направлению к парку им. Горького.

Марш равенства в Харькове. Фото: "DEPO.Харьков"

Часть участников прошла на станцию метро "Университет" через выход, который охраняла полиция. Однако некоторые участники акции решили покинуть площадь через примыкающий к ней Сад им. Шевченко.

Противники KharkivPride несколько раз пытались напасть на них на территории парка и прилегающей территории, однако полиция каждый раз пресекала эти столкновения. Затем противники KharkivPride собрались около памятника Шевченко, где провели митинг.

После этого часть их прошла через парк и направилась по улице Рымарской к площади Конституции. На ул. Рымарской произошло их столкновение с полицией - полицейские применили слезоточивый газ.

По предварительным данным, несколько человек были задержаны.

Согласно сообщению пресс-службы полиции, в охране общественного порядка участвовали около 2,5 тыс. правоохранителей, в том числе силы из других областей Украины. Полиция открыла два уголовных производства и составила админпротокол по фактам нарушения общественного порядка после окончания марша равенства.

После конфликта, возникшего около 16:20 на улице Рымарской, в Шевченковский райотдел полиции были доставлены 17 человек.

"Во время конфликта они оказывали сопротивление полицейским, кроме того, в сторону правоохранителей распылили слезоточивый газ", - сказано в сообщении полиции.

Пострадали 2 сотрудника полиции, один из них с ожогом глаз был доставлен в больницу.

По факту этих событий следователи Шевченковского райотдела полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза либо насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Кроме того, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК по факту хулиганских действий по отношению к молодому человеку в саду им. Шевченко.

Также на странице "СолнцеЛикий Харьков" в соцсети Facebook появилось видео, как традиционалисты избивают одного из участников марша.

Как сообщали Українські Новини, в Одессе прошел Марш равенства - задержаны три человека.

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