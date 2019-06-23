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23 июня 2019, воскресенье, 19:53 267
Политика 2019-06-23T19:55:48+03:00
Українські Новини
Видео дня: участники KievPride установили мировой рекорд

Видео дня: участники KievPride установили мировой рекорд

Сегодня, 23 июня, в Киеве прошел Марш равенства, организованный ЛГБТ-сообществом KiyvPride.

С самого утра центр столицы погрузился в море разноцветных флагов, музыки и необычно одетых людей, пишет "Информатор".

На мероприятии поставили мировой рекорд.  Грузовой дрон поднял радужный флаг размерами 4х6 метров. Это 24 квадратных метра. Ранее никогда квадрокоптеры не поднимали в воздух флаги таких масштабов. Множество разноцветной символики и радостные улыбки участников марша нельзя было не заметить. Ощущалось, что в этот момент активисты чувствовали себя свободными.

В конце Марша равенства участники многократно громко поблагодарили правоохранителей за отличную работу и уровень безопасности. Действительно, сотрудники полиции и Нацгвардейцы контролировали колонны активистов и внимательно следили за обстановкой. Именно поэтому парад прошел в спокойной и достаточно мирной обстановке.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве прошло шествие в поддержку ЛГБТ.

Организаторы "КиевПрайд" заявили, что 23 июня в шествии в Киеве приняли участие 8 тыс. человек.

 

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