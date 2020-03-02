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02 березня 2020, понеділок, 12:05 4
Кабмін 2020-03-02T12:23:12+02:00
Українські Новини
Гончарук відмовився коментувати можливі кадрові зміни в Кабміні

Гончарук відмовився коментувати можливі кадрові зміни в Кабміні

Анна Рудык
Кабмін, Уряд, Уряд України, Олексій Гончарук
Гончарук. Фото: Кабмін
Гончарук. Фото: Кабмін

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, який дає прес-конференцію 2 березня, відмовився коментувати можливі кадрові зміни в Кабінеті Міністрів.

Про це він повідомив на брифінгу в понеділок, 2 березня, передають Українські Новини.

"Я вже давно заявляв про те, що ми думаємо про серйозне посилення уряду. Це командне рішення, яке, в тому числі, залежить від Президента, від колег у парламенті. Яким буде остаточне рішення, я б зараз не хотів коментувати", - сказав він.

За його словами, ще занадто рано говорити про те, кого планують замінити, оскільки ці рішення поки "на столі".

Як повідомляли Українські Новини, на сьогоднішній прес-конференції прем'єр-міністр Олексій Гончарук заперечує написання заяви про відставку.

Також Зеленський вирішив скликати Раду з питання Кабміну і для звіту правоохоронців.

Тим часом у ЗМІ з'явилася інформація, що на позачерговому засіданні 4 березня Верховної Ради розгляне відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Крім того, Арахамія виключає можливість призначення бізнесмена Тігіпка прем'єром.

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