Верховная Рада в среду рассмотрит отставку Гончарука, - СМИ

На внеочередном заседании 4 марта Верховной Рады рассмотрит отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом сообщает Украинская Правда со ссылкой на источник в Офисе президента.

"По словам источника, на 99% на заседании будет проходить голосование за отставку премьера. Собеседник отметил, что голосов за его отставку хватает. Поскольку была проблема с наличием голосов за нового премьера, и.о. главы Кабмина могут назначить вице-премьера Дениса Шмыгаля", - говорится в сообщении.

Также издание сообщает, что на днях состоялась встреча Гончарука с президентом Владимиром Зеленским, где президент упрекал премьера за неудовлетворительную работу Кабмина.

"В частности, замечания касались падения экономики и промпроизводства, медицинской реформы, ситуации с коронавирусом и платежек за коммунальные услуги. Гончарук, в свою очередь, якобы признал недоработки Кабмина и выделил только трех министров, к которым у него нет замечаний, в частности министра юстиции Дениса Малюську. Премьер также отметил, что принимает волю президента", - сообщается на портале.

Как сообщали Українські Новини, Арахамия исключает возможность назначения бизнесмена Тигипко премьером.

Ранее СМИ сообщили, что Гончарука могут "отставить" в ближайшие две недели.