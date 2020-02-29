подписаться на рассылку
24.25 24.7
26.55 27.11
˟
29 февраля 2020, суббота, 12:15 40
Верховная Рада и партии 2020-02-29T12:15:24+02:00
Українські Новини
Верховная Рада в среду рассмотрит отставку Гончарука, - СМИ

Верховная Рада в среду рассмотрит отставку Гончарука, - СМИ

Ольга Фандорина
Кабмин, Верховная Рада, Отставка правительства, Алексей Гончарук
Гончарук. Фото: twitter.com/verkhovna_rada
Гончарук. Фото: twitter.com/verkhovna_rada

На внеочередном заседании 4 марта Верховной Рады рассмотрит отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом сообщает Украинская Правда со ссылкой на источник в Офисе президента.

"По словам источника, на 99% на заседании будет проходить голосование за отставку премьера. Собеседник отметил, что голосов за его отставку хватает. Поскольку была проблема с наличием голосов за нового премьера, и.о. главы Кабмина могут назначить вице-премьера Дениса Шмыгаля", - говорится в сообщении.

Также издание сообщает, что на днях состоялась встреча Гончарука с президентом Владимиром Зеленским, где президент упрекал премьера за неудовлетворительную работу Кабмина.

"В частности, замечания касались падения экономики и промпроизводства, медицинской реформы, ситуации с коронавирусом и платежек за коммунальные услуги. Гончарук, в свою очередь, якобы признал недоработки Кабмина и выделил только трех министров, к которым у него нет замечаний, в частности министра юстиции Дениса Малюську. Премьер также отметил, что принимает волю президента", - сообщается на портале.

Как сообщали Українські Новини, Арахамия исключает возможность назначения бизнесмена Тигипко премьером.

Ранее СМИ сообщили, что Гончарука могут "отставить" в ближайшие две недели

Больше новостей о: Кабмин Верховная Рада Отставка правительства Алексей Гончарук

Украина не планирует закрывать границы из-за коронавируса, - Пристайко
Оставшихся в Ухани украинцев планируют эвакуировать с помощью других стран
Новости
Верховная Рада в среду рассмотрит отставку Гончарука, - СМИ 12:15
С 1 марта украинцы будут ездить в Россию только по биометрическому паспорту 11:40
В Черниговской области загорелся Домницкий монастырь 11:05
Сегодня в Карпатах могут сойти масштабные снежные лавины 10:30
МВФ заявляет о прогрессе в переговорах с Украиной 10:01
больше новостей
Повышения пенсии может и не быть: почему выплаты не проиндексируют с 1 марта 05:40
Коронавирус в европейских странах. Фото: who.maps
Коронавирус и ситуация в Европе. Стоит ли украинцам паниковать и сдавать билеты 06:05 Инфографика
В Жмеринке "титушки" городского главы Свитлака жестоко избили активистов, — Нацдружины 18:42
Украинская чемпионка Европы по бегу провалила тест на допинг 09:50
Общенациональные каналы разблокируют до 16 марта 18:16
больше новостей
В Жмеринке "титушки" городского главы Свитлака жестоко избили активистов, — Нацдружины 18:42
Бойко занял 2-е после Зеленского место среди политиков по уровню позитивного отношения украинцев, – опрос 17:46
Повышения пенсии может и не быть: почему выплаты не проиндексируют с 1 марта 05:40
Общенациональные каналы разблокируют до 16 марта 18:16
Казак Гаврилюк теперь "живет как все" и работает таксистом в Киеве 16:33
больше новостей
Временный глава "Укрзализныци" задекларировал более четверти миллиона зарплаты в феврале
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok