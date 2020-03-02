Гончарук дает пресс-конференцию в 11:00

Сегодня, 2 марта, премьер-министр Алексей Гончарук даст срочный брифинг на фоне слухов об отставке.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, начало запланировано на 11:00.

Мероприятие пройдет по адресу ул. Грушевского, 12/2.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский решил созвать Раду по вопросу Кабмина и для отчета правоохранителей.

Тем временем СМИ сообщали, что Верховная Рада в среду рассмотрит отставку Гончарука.

Также на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта, кроме возможной замены премьер-министра, парламент может осуществить 4 ротации в правительстве и назначить нового министра иностранных дел, министра здравоохранения, министра соцполитики, министра оккупированных территорий и вицепремьера по промышленности.