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02 марта 2020, понедельник, 10:57 274 Обновляется
Кабмин 2020-03-02T11:10:21+02:00
Українські Новини
Гончарук дает пресс-конференцию в 11:00

Гончарук дает пресс-конференцию в 11:00

Надежда Комендантова
Кабмин, Пресс-конференция, Премьер-министр, Алексей Гончарук
Алексей Гончарук. Фото: Кабмин
Алексей Гончарук. Фото: Кабмин

Сегодня, 2 марта, премьер-министр Алексей Гончарук даст срочный брифинг на фоне слухов об отставке.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, начало запланировано на 11:00.

Мероприятие пройдет  по адресу ул. Грушевского, 12/2.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский решил созвать Раду по вопросу Кабмина и для отчета правоохранителей.

Тем временем СМИ сообщали, что Верховная Рада в среду рассмотрит отставку Гончарука.

Также на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта, кроме возможной замены премьер-министра, парламент может осуществить 4 ротации в правительстве и назначить нового министра иностранных дел, министра здравоохранения, министра соцполитики, министра оккупированных территорий и вицепремьера по промышленности.

 

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