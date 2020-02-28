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28 февраля 2020, пятница, 23:45 18
Кабмин 2020-02-28T23:46:24+02:00
Українські Новини
Арахамия исключает возможность назначения бизнесмена Тигипко премьером

Арахамия исключает возможность назначения бизнесмена Тигипко премьером

Валерия Драгомирова
Кабмин, Премьер-министр, Сергей Тигипко, Арахамия
Давид Арахамия
Давид Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия не прогнозирует назначение бизнесмена Сергея Тигипко премьер-министром.

Об этом он сообщил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передают Українськi Новини.

"Нет, этого не будет", - ответил Арахамия на вопрос о возможности назначения Тигипко председателем правительства.

До уточняющего вопроса журналиста депутат отказался называть имена рассматриваемых кандидатур.

"Есть возможность эпидемии коронавируса, и нужно Кабмин превратить фактически в штаб. Для того, чтобы это стало штабом, нужно сделать несколько кадровых решений. Мы хотели бы усилить Кабмин, сделать его более оперативным, более опытным и все такое", - объясняет политик.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Гончарука могут "отставить" в ближайшие две недели

Сообщается, что президент Владимир Зеленский еще колеблется, что делать с Алексеем Гончаруком – оставлять на посту премьер-министра или менять.

Также Зеленский подтвердил встречу с Тигипко на фоне слухов о смене премьера. 

Кроме того, соцсети обсуждают возможное назначение Тигипко на должность премьера. 

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