Арахамия исключает возможность назначения бизнесмена Тигипко премьером

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия не прогнозирует назначение бизнесмена Сергея Тигипко премьер-министром.

Об этом он сообщил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передают Українськi Новини.



"Нет, этого не будет", - ответил Арахамия на вопрос о возможности назначения Тигипко председателем правительства.



До уточняющего вопроса журналиста депутат отказался называть имена рассматриваемых кандидатур.



"Есть возможность эпидемии коронавируса, и нужно Кабмин превратить фактически в штаб. Для того, чтобы это стало штабом, нужно сделать несколько кадровых решений. Мы хотели бы усилить Кабмин, сделать его более оперативным, более опытным и все такое", - объясняет политик.



Напомним, ранее СМИ сообщили, что Гончарука могут "отставить" в ближайшие две недели.



Сообщается, что президент Владимир Зеленский еще колеблется, что делать с Алексеем Гончаруком – оставлять на посту премьер-министра или менять.



Также Зеленский подтвердил встречу с Тигипко на фоне слухов о смене премьера.



Кроме того, соцсети обсуждают возможное назначение Тигипко на должность премьера.