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  • ВООЗ підвищила до "дуже високого" ризик поширення коронавірусу
28 лютого 2020, пʼятниця, 20:32 21
Світ 2020-02-28T20:33:30+02:00
Українські Новини
ВООЗ підвищила до "дуже високого" ризик поширення коронавірусу

ВООЗ підвищила до "дуже високого" ризик поширення коронавірусу

Валерия Драгомирова
Розповсюдження вірусу, ВООЗ, Коронавірус, коронавірус у світі
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

У той час як на коронавірус захворіли 83 тисячі осіб по всьому світу, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) в п'ятницю підвищила до "дуже високого" рівня оцінку ризику розповсюдження у світі нового типу коронавірусу COVID-19.

Про це заявив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус на пресконференції в Женеві в п'ятницю, передає російський "Інтерфакс".

"Ми підвищили нашу оцінку ризику поширення та ризику наслідків (коронавірусу - ІФ) COVID-19 у світі до рівня "дуже високий", - сказав він.

Він додав, що кількість випадків зараження та поширення вірусу в різних країнах викликає серйозне занепокоєння.

Як повідомляли Українські Новини, у Міністерстві охорони здоров'я підтвердили 5 випадків зараження в українців за кордоном.

Крім того, тепер на 19 українських вокзалах вже облаштували медпункти для ізоляції людей з симптомами хвороби, а на кордоні проводять температурний скринінг для прибулих з-за кордону.

Тим часом в Україні продовжують давати поради про те, як не заразитися вірусом.

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