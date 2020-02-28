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28 лютого 2020, пʼятниця, 13:32 13
Зовнішня політика 2020-02-28T15:00:03+02:00
Українські Новини
Українці в Італії не просять їх евакуювати через коронавірус, — посол

Українці в Італії не просять їх евакуювати через коронавірус, — посол

Таня Войтюк
Італія, Коронавірус, коронавірус в Україні, Спалах коронавірусу, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Італії
Коронавірус в Італії. карта: Johns Hopkins CSSE
Коронавірус в Італії. карта: Johns Hopkins CSSE

Громадяни України, які знаходяться в Італії - європейському епіцентрі поширення коронавірусу, не звертаються з проханнями про евакуацію через спалах захворювання.

Про це в бліц-інтерв'ю Українським Новинам повідомив посол в Італії Євген Перелигін.

"Ні, досі не зверталися", - сказав він.

За його словами, найбільший спалах коронавірусу в Італії зафіксований в регіоні Ломбардія. Посол повідомив, що на карантин через коронавірус поміщено лише родичів громадянки України, у якої було виявлено вірус.

Раніше Українські Новини писали про те, як живуть українці на території Італії в умовах коронавірусу. За останніми даними, в Європі в 21 країні зафіксували випадки зараження. Найбільше в Італії, Німеччині, Франції та Іспанії.

Тим часом Україна продовжує активну підготовку до можливої зустрічі з коронавірусом. Окрім того, що на 19 українських вокзалах вже облаштували медичні пункти для ізоляції людей з симптомами хвороби, у Києві обрали список лікарень, які зможуть розмістити людей з підозрою на коронавірус.

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