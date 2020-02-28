В Україну повинні надійти швидкі тести для виявлення коронавіруса

Міністерство охорони здоров'я очікує 10 березня надходження швидких тестів (експрес-тестів) для виявлення коронавирусной інфекції, які розробили в Китаї.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

"10 числа (березня) ми очікуємо в наших лабораторіях швидкі тести на коронавірусну інфекцію. Швидкі тести відрізняються від тестсистем, вони можуть використовуватися навіть поза лабораторією, безпосередньо у хворого відбирається біологічний матеріал і дуже швидко, за 15-20 хвилин, ми можемо встановити або спростувати діагноз", - сказав він.

Ляшко додав, що швидкі тести також вимагають подальшого підтвердження захворювання в лабораторії, але вони можуть визначати більш оперативно біля ліжка хворого подальшу тактику поводження з ним.

Як повідомляли Українські Новини, 5 українців за кордоном захворіли на коронавірус. При цьому в Україні випадків захворювання коронавірусом не зафіксовано.

Тим часом в Білорусі зареєстрували перший випадок коронавіруса. Таким чином загальна кількість заражених перевищила 83 тис. чоловік.