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  • В Китае разработали первые экспресс-тесты для диагностики нового коронавируса
31 января 2020, пятница, 20:45 23
Мир 2020-01-31T20:46:16+02:00
Українські Новини
В Китае разработали первые экспресс-тесты для диагностики нового коронавируса

В Китае разработали первые экспресс-тесты для диагностики нового коронавируса

Валерия Драгомирова
Китай, Ухань, Экспресс-тесты, Коронавирус
Коронавирус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab
Коронавирус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab

В Китае разработали первые экспресс-тесты для диагностики нового коронавируса, вспышка которого началась в конце декабре в городе Ухань. Об этом сообщает "Синьхуа".

Сообщается, что тест может обнаружить вирус за 8–15 минут.

По словам агенства, комплект обладает высокой чувствительностью и прост в использовании и транспортировке. Это будет иметь жизненно важное значение для предотвращения эпидемии и борьбы с ней.

Комплект был совместной работой экспертов из Национального института по контролю и профилактике вирусных заболеваний и высокотехнологичной компании из Уси.

Отмечается, что комплект проходит массовое производство. Компания заявила, что может производить комплекты для 4000 человек в день, и городское правительство помогает компании расширять производство.

Первая партия комплектов уже используется в провинции Хубэй.


Как сообщали Українські Новини, в Ухане находится 53 украинца

Кроме того, коронавирус распространился на все регионы Китая

Тем временем в Австралии воссоздали коронавирус от зараженного пациента и передадут в ВОЗ для исследований. 

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