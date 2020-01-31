В Китае разработали первые экспресс-тесты для диагностики нового коронавируса, вспышка которого началась в конце декабре в городе Ухань. Об этом сообщает "Синьхуа".

Сообщается, что тест может обнаружить вирус за 8–15 минут.

По словам агенства, комплект обладает высокой чувствительностью и прост в использовании и транспортировке. Это будет иметь жизненно важное значение для предотвращения эпидемии и борьбы с ней.

Комплект был совместной работой экспертов из Национального института по контролю и профилактике вирусных заболеваний и высокотехнологичной компании из Уси.

Отмечается, что комплект проходит массовое производство. Компания заявила, что может производить комплекты для 4000 человек в день, и городское правительство помогает компании расширять производство.

Первая партия комплектов уже используется в провинции Хубэй.



Как сообщали Українські Новини, в Ухане находится 53 украинца.



Кроме того, коронавирус распространился на все регионы Китая.



Тем временем в Австралии воссоздали коронавирус от зараженного пациента и передадут в ВОЗ для исследований.



