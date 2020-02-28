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28 лютого 2020, пʼятниця, 13:01 9
Суспільство 2020-02-28T13:05:35+02:00
Українські Новини
В Україні збираються запустити інформаційний ресурс про коронавірус Covid-19

В Україні збираються запустити інформаційний ресурс про коронавірус Covid-19

Ольга Фандорина
МОЗ, Коронавірус, коронавірус в Україні, Інформаційний ресурс
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Кабінет Міністрів має намір запустити інформаційний ресурс, що містить інформацію про коронавіруси Covid-19.

Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

Він наголосив, що станом на поточний момент актуальну інформацію про захворювання, викликане вірусом, слід брати з офіційних сайтів Міністерства охорони здоров'я, Центру громадського здоров'я при міністерстві та Всесвітньої організації охорони здоров'я.

"Ми також анонсуємо ресурс, який буде запущено Кабміном найближчим часом і який міститиме актуальну інформацію про коронавіруси та ситуацію в Україні", - сказав заступник міністра.

Крім того, з його слів, працюватиме гаряча лінія для консультацій.

Ляшко зазначив, що він виступає за покарання для людей, що поширюють дезінформацію про коронавіруси, однак головний санітарно-епідеміологічний лікар не має відповідних повноважень.

Тим часом, рятувальники показали спецвертолет для перевезення хворих коронавірусом.

Нагадаємо, коронавірусом захворіли 4 українців, які були членами екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess, вони зараз знаходяться в Японії, і одна українка в Неаполі (Італія).

Раніше коронавірус зафіксували на всіх континентах, крім Антарктиди.

У світі за добу збільшилася кількість інфікованих до 83 389 осіб, померло вже 2 858 осіб.

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