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28 февраля 2020, пятница, 10:49 71
Общество 2020-02-28T10:50:00+02:00
Українські Новини
Спасатели показали спецвертолет для перевозки больных коронавирусом

Спасатели показали спецвертолет для перевозки больных коронавирусом

Ольга Фандорина
Спасатели, ГосЧС, Коронавирус, коронавирус в Украине

ГосЧС Украины показала специальный санитарный вертолет для транспортировки людей, зараженных коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что многофункциональный вертолет-трансформер Ми-8МТВ-1 будет нести дежурство на авиационной площадке ГСЧС, а эвакуация на нем возможна на расстояние 1200 км по всей территории Украины.

Санитарный вертолет. Фото: dsns.gov.uaСанитарный вертолет. Фото: dsns.gov.ua

"Он оборудован медицинским модулем с полным комплектом оборудования для экстренной медицинской помощи и поддержания жизнедеятельности, в частности, изоляционной капсулой BIO-BAG EBV-30/40, биозащитными комплектами, а также обеззараживающим душем", - сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Напомним, коронавирусом заболели 4 украинца, которые были членами экипажа круизного лайнера Diamond Princess, они сейчас находятся в Японии, и одна украинка в Неаполе (Италия).

Ранее коронавирус зафиксировали на всех континентах, кроме Антарктиды. 

В мире за сутки увеличилось количество инфицированных до 83 389 человек, умерло уже 2 858 человек.

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