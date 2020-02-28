Спасатели показали спецвертолет для перевозки больных коронавирусом

ГосЧС Украины показала специальный санитарный вертолет для транспортировки людей, зараженных коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что многофункциональный вертолет-трансформер Ми-8МТВ-1 будет нести дежурство на авиационной площадке ГСЧС, а эвакуация на нем возможна на расстояние 1200 км по всей территории Украины.

Санитарный вертолет. Фото: dsns.gov.ua

"Он оборудован медицинским модулем с полным комплектом оборудования для экстренной медицинской помощи и поддержания жизнедеятельности, в частности, изоляционной капсулой BIO-BAG EBV-30/40, биозащитными комплектами, а также обеззараживающим душем", - сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Напомним, коронавирусом заболели 4 украинца, которые были членами экипажа круизного лайнера Diamond Princess, они сейчас находятся в Японии, и одна украинка в Неаполе (Италия).

Ранее коронавирус зафиксировали на всех континентах, кроме Антарктиды.

В мире за сутки увеличилось количество инфицированных до 83 389 человек, умерло уже 2 858 человек.