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  • На круизном лайнере Diamond Princess коронавирусом заразились 4 украинца, - СМИ
27 февраля 2020, четверг, 16:52 35
Политика 2020-02-27T16:53:23+02:00
Українські Новини
На круизном лайнере Diamond Princess коронавирусом заразились 4 украинца, - СМИ

На круизном лайнере Diamond Princess коронавирусом заразились 4 украинца, - СМИ

Ольга Фандорина
Коронавирус, круизный лайнер, Коронавирус в Китае, коронавирус в Украине
Круизный лайнер.Фото: pixabay
Круизный лайнер.Фото: pixabay

На зараженном коронавирусом круизном лайнере Diamond Princess, где ранее 2человека от нее скончались, коронавирусную инфекцию обнаружили еще у двух украинцев - членов экипажа. Об этом говорится в ответе МИД на запрос портала Гордон.

"По состоянию на 26 февраля 2020 года четыре гражданина Украины, у которых диагностировано наличие вируса COVID-19, госпитализированы в медицинские учреждения Токио. Сейчас состояние наших соотечественников удовлетворительное", – сообщило министерство в ответе на запрос издания.

Украинцы, которые не заболели, остаются на борту лайнера. Результаты их тестирования на коронавирус пока еще неизвестны.

"Наши соотечественники, которые получат положительные результаты тестов, будут госпитализированы в местные медучреждения,  отрицательные – продолжат карантин", – рассказали ихданию в МИД.

Также ранее сообщалось, что в Японии на круизном лайнере частично сняли карантин из-за коронавируса. И после двух недель карантина на берег японского города Йокогама начала сходить первая группа в составе 500 пассажиров лайнера Diamond Princess. Первыми с круизного лайнера сошли пожилые люди в возрасте от 70-80 лет, чьи тесты на коронавирус показали отрицательные результаты.

Также в Италии украинка заболела коронавирусом Covid-19.

Тем временем, Министерство здравоохранения рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Италию из-за вспышки коронавируса Covid-19.

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