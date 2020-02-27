На круизном лайнере Diamond Princess коронавирусом заразились 4 украинца, - СМИ

На зараженном коронавирусом круизном лайнере Diamond Princess, где ранее 2человека от нее скончались, коронавирусную инфекцию обнаружили еще у двух украинцев - членов экипажа. Об этом говорится в ответе МИД на запрос портала Гордон.

"По состоянию на 26 февраля 2020 года четыре гражданина Украины, у которых диагностировано наличие вируса COVID-19, госпитализированы в медицинские учреждения Токио. Сейчас состояние наших соотечественников удовлетворительное", – сообщило министерство в ответе на запрос издания.

Украинцы, которые не заболели, остаются на борту лайнера. Результаты их тестирования на коронавирус пока еще неизвестны.

"Наши соотечественники, которые получат положительные результаты тестов, будут госпитализированы в местные медучреждения, отрицательные – продолжат карантин", – рассказали ихданию в МИД.

Также ранее сообщалось, что в Японии на круизном лайнере частично сняли карантин из-за коронавируса. И после двух недель карантина на берег японского города Йокогама начала сходить первая группа в составе 500 пассажиров лайнера Diamond Princess. Первыми с круизного лайнера сошли пожилые люди в возрасте от 70-80 лет, чьи тесты на коронавирус показали отрицательные результаты.

Также в Италии украинка заболела коронавирусом Covid-19.

Тем временем, Министерство здравоохранения рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Италию из-за вспышки коронавируса Covid-19.