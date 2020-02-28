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28 лютого 2020, пʼятниця, 08:15 164
Європа 2020-02-28T08:24:16+02:00
Українські Новини
У Білорусі зареєстрували перший випадок коронавірусу

У Білорусі зареєстрували перший випадок коронавірусу

Надежда Комендантова
Білорусь, Коронавірус, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Білорусі
Коронавірус в Білорусі. Фото: TUT.BY
Коронавірус в Білорусі. Фото: TUT.BY

В той час, як у Польщі повідомили про перший випадок захворювання коронавірусом, в Білорусі також зареєстрували перший випадок захворювання. 27 лютого тести, проведені в Республіканському науково-практичному центрі епідеміології і мікробіології, показали наявність коронавірусу 2019-nCoV в одного з студентів з Ірану.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ країни.

Повідомляється, що з огляду на погіршення епідемічної обстановки в Південній Кореї, Ірані та Італії МОЗ Білорусі було прийнято рішення проводити обстеження та лабораторну діагностику всіх громадян, які прибувають з зазначених країн в період з 20 лютого.

27 лютого був виявлений вірус у одного з громадян Ірану, який прибув рейсом з Баку 22 лютого. Пацієнт і особи, що контактували з ним, поміщені в закриті бокси в Мінській інфекційної лікарні. Молода людина почуває себе задовільно.

Зараз в Білорусі проводяться санітарно-епідемічні заходи спрямовані на недопущення поширення коронавіруса 2019-nCoV.

Нагадаємо, коронавірусом захворіли 4 українців, які були членами екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess, вони зараз знаходяться в Японії, і одна українка в Неаполі (Італія).

Раніше коронавірус зафіксували на всіх континентах, крім Антарктиди.

Тим часом, Італія ввела карантин у 12 містах провінцій Ломбардія і Венето, що передбачає заборону в'їзду і виїзду з області, а прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що "не зовсім належне" управління лікарнею на півночі Італії викликало спалах смертельного коронавірусу в країні.

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У Білорусі зареєстрували перший випадок коронавірусу
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