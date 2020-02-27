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27 лютого 2020, четвер, 23:55 3
Суспільство 2020-02-28T00:06:11+02:00
Українські Новини
П'ять українців за кордоном захворіли на коронавірус, - МОЗ

П'ять українців за кордоном захворіли на коронавірус, - МОЗ

Ярина Вацяк
МОЗ, Віктор Ляшко, Коронавірус, коронавірус в українців
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що 5 українців за кордоном захворіли на коронавірус. Про він сказав час ток-шоу "Право на владу" на каналі 1+1 повідомив , передають Українські Новини.

З його слів, на коронавірус захворіли 4 українців, які були членами екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess, вони зараз перебувають в Японії, і одна українка в Неаполі (Італія).

При цьому Ляшко зазначив, що в Україні не зафіксовано випадків захворювання на коронавірус.

"Сьогодні ми, наприклад, маємо чотири результати в Чернівецькій області, після температурного скринінгу, які відбирали, всі вони негативні, область видихнула, в радісному настрої пішла собі спокійно відпочивати, коронавірусної інфекції в Україні не зафіксовано", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, Рада національної безпеки і оборони дав рекомендації, як уникнути зараження коронавірусом в той час, як від хвороби у світі вже померли понад 2800 людей.

Прес-секретар Зеленського Мендель також дала поради, як не заразитися коронавірусом, зазначивши, що він не смертельний.

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