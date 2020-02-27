За день у Києві прикордонники перевірили температуру у 13 тис. громадян, які прилетіли з-за кордону

За добу, 26 лютого, прикордонники перевірили температуру тіла у 13 тис. громадян в аеропортах "Київ" імені Ігоря Сікорського і "Бориспіль" (Київська область), в той час як в Польщі повідомили про перший випадок захворювання коронавірусом.

Про це Українським Новинам повідомив спікер окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" Державної прикордонної служби Світлана Бурда.

"За добу, 26 лютого, прикордонники окремого контрольно-пропускного пункту провели температурний скринінг понад 13 тис. громадян на в'їзд в Україну, це більше 100 рейсів. В середньому за добу прикордонники перевіряють температуру громадянам з близько 15 рейсів у "Жулянах" і близько 60 рейсів з "Борисполя" (2 терміналу)", - сказала вона.

Поки не зафіксовано жодного пасажира, який скаржився на своє самопочуття або у кого б була підвищена температура тіла.

Як повідомляли "Українські Новини", у Київ, з "коронавірусної" Італії за день прилетіло 635 громадян. А Державна прикордонна служба ввела перевірку температури тіла пасажирів (температурний скринінг) на всіх автомобільних пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною, Словаччиною, Румунією, Польщею.

Пасажири літаків, які прилетіли з Риму, Венеції та Мілана, розповіли про ситуацію в Італії.

Раніше, в Італії зафіксували смерть сьомого пацієнта від коронавіруса.