У Польщі повідомили про перший випадок захворювання на коронавірус, - ЗМІ

Після того, як МЗС підтвердив, що українка захворіла на коронавірус в Італії, уУ Польщі повідомляють про перший випадок захворювання на коронавірус. Жінку помістили в лікарню в місті Лодзь.

Про це повідомляє видання Express Ilustrowany.

Польське видання повідомляє, що 25-річна дівчина провела місяць в Таїланді, де їй було погано. Громадянка Польщі скаржилася на сильну задишку.

По приїзді в місто Лодзь жінка одразу ж звернулася в лікарню, де тест дав позитивний результат на коронавірус COVID-19.

У той же час видання пише, що Міністерство охорони здоров'я Польщі поки офіційно не підтвердило інформацію про те, що пацієнтка заражена.

Повідомляється, що у неї були взяті три тести на вірус, тільки один з яких був позитивним, а два дали негативний результат. У зв'язку з цим зразки відправили до Варшави, де результат буде остаточно підтверджено.

У той же час, видання стверджує, що є дані про підтвердження захворювання.

"Зараз лікарі чекають результатів діагностичного обстеження. Жінка в хорошому загальному стані. Санітарна інспекція перевіряє, зі скількома людьми вона спілкувалася. Вона вирішить, чи потрібно піддати їх тестування на короновірус і поставити їх на карантин", - пише видання.

Як повідомляли Українські Новини, коронавірус зафіксували на всіх континентах, крім Антарктиди.

Міністерство охорони здоров'я рекомендує українцям утриматися від поїздок в Італію через спалах коронавірусу Covid-19.

Раніше Італія ввела карантин у 12 містах провінцій Ломбардія і Венето, що передбачає заборону в'їзду і виїзду з області, а прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що "не зовсім належне" управління лікарнею на півночі Італії викликало спалах смертельного коронавірусу в країні.