Пасажири літаків, які прилетіли з Риму, Венеції та Мілана, розповіли про ситуацію в Італії

Поки в коронавірус дістався до півдня Італії, в аеропорту "Бориспіль" приземлилися три літаки з Риму, Венеції та Мілана, пасажири яких розповіли, що відбувається в країні. Про це повідомляє кореспондент "5 каналу". За словами пасажирів, в Італії все спокійно і паніки немає. У Венеції працюють всі розважальні заклади. "Температура не міряли, всі живі і здорові. В Італії також все добре, все у магазинах, люди ходять спокійно", — розповів пасажир рейсу з Італії. Пасажири розповіли, що повернулися в Україну тому що їм повідомили, що у Венеції небезпечно. Поки перевіряють температуру не у всіх, прикордонна служба проводить посилене візуальне спостереження. Як повідомляли Українські Новини, в Італії від коронавірусу помер сьомий пацієнт. У регіоні Ломбардія кількість заражених людей зросло до 173 чоловік. У Венето підтверджені 33 випадки захворювання. Ще 18 випадків зафіксовано в Емілії-Романьї, і по три в П'ємонті і Лаціо. На тлі цього, місцеві жителі в Італії скуповують продукти в магазинах, а акції місцевих компаній втрачають у вартості.