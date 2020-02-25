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25 лютого 2020, вівторок, 13:03 5
Європа 2020-02-25T13:10:47+02:00
Українські Новини
Пасажири літаків, які прилетіли з Риму, Венеції та Мілана, розповіли про ситуацію в Італії

Пасажири літаків, які прилетіли з Риму, Венеції та Мілана, розповіли про ситуацію в Італії

Кира Молчанова
Коронавірус, аеропорт
Коронавірус COVID-19 Фото: topfacts.com.ua
Коронавірус COVID-19 Фото: topfacts.com.ua

Поки в коронавірус дістався до півдня Італії, в аеропорту "Бориспіль" приземлилися три літаки з Риму, Венеції та Мілана, пасажири яких розповіли, що відбувається в країні.

Про це повідомляє кореспондент "5 каналу".

За словами пасажирів, в Італії все спокійно і паніки немає. У Венеції працюють всі розважальні заклади.

"Температура не міряли, всі живі і здорові. В Італії також все добре, все у магазинах, люди ходять спокійно", — розповів пасажир рейсу з Італії.

Пасажири розповіли, що повернулися в Україну тому що їм повідомили, що у Венеції небезпечно.

Поки перевіряють температуру не у всіх, прикордонна служба проводить посилене візуальне спостереження.

Як повідомляли Українські Новини, в Італії від коронавірусу помер сьомий пацієнт. У регіоні Ломбардія кількість заражених людей зросло до 173 чоловік. У Венето підтверджені 33 випадки захворювання. Ще 18 випадків зафіксовано в Емілії-Романьї, і по три в П'ємонті і Лаціо.

На тлі цього, місцеві жителі в Італії скуповують продукти в магазинах, а акції місцевих компаній втрачають у вартості.

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