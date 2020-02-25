В Київ з "короновірусної" Італії прилетіло за день 635 громадян

24 лютого з Італії, де вирує коронавірус від якого там померло вже 7 осіб, в аеропорт "Бориспіль" і "Київ" прилетіло 4 літаки з 611 пасажирами на борту і 24 членами екіпажу.

Про це Українським Новинам повідомила речник ОКПП "Київ" Державної прикордонної служби Світлана Бурда.

За її словами, з Мілана до Борисполя прилетіло 158 пасажирів і 5 членів екіпажу, з Риму 162 пасажири і 7 членів екіпажу і з Венеції 135 пасажирів і 6 членів екіпажу.

Крім цього, в аеропорт "Київ" з Італії прибув один рейс із 156 пасажирами і 6 членами екіпажу.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що "не зовсім належне" управління лікарнею на півночі Італії сприяло поширенню нового коронавірусу в країні.

Пасажири літаків, які прилетіли з Риму, Венеції та Мілана, розповіли про ситуацію в Італії.

Перший випадок зараження коронавірусом зафіксували на півдні Італії і у Флоренції.