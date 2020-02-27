Італійські винороби не приїдуть на фестиваль в Україну через короавирус

Поки в Італії в лікарні з коронавірусом знаходиться одна українка, частина італійських виноробів, які повинні були брати участь у фестивалі вина SuperNatural Wine Festival в Києві не приїдуть через коронавірус.

Про це повідомили організатори фестивалю на сторінці події у Facebook.

Так не зможуть приїхати винороби Emidio Pepe, La Stoppa, Foradori, Monte Bernardi, Dettori, Radikon, COS, Gravner і Occipinti.

"Не зможуть приїхати особисто через можливий карантин та закриття кордонів. Ніхто не захворів, все ок, просто винороби не хочуть ризикувати через можливість покинути виноградники довше, ніж планувалося", — пояснили організатори заходу.

Також через COVID-2019 не приїдуть вина Tchotiashvili з Грузії, де вже є хворі на коронавірус.

Як повідомляли Українські Новини, нові випадки зараження коронавірусом зафіксували в Естонії, в Єгипті, у Норвегії, Данії та Пакистані.

Крім того, в Польщі заявили про перший випадок захворювання коронавірусом.

У Китаї пояснили стрімке збільшення кількості хворих: один хворий коронавірусом заражає 2-3 здорових людей.