В Италии украинка заболела коронавирусом Covid-19, - СМИ

В то время, как в Киев из "коронавирусной" Италии за день прилетело 635 граждан, первый случай заражения коронавируса зафиксировали среди украинцев в Италии.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на мэра региона Монтано-Антилия Лучано Тривелли, а ткже итальянские порталы Cremonaoggi, Fanpage.

"Несколько дней назад девушка прибыла в деревню Абатемарко. В течение нескольких дней она чувствовала слабость, именно поэтому девушка в сопровождение своих родителей вчера вечером отправилась в больницу. Сейчас она находится в изолированной палате под наблюдением врачей", - сказано в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что "не совсем должное" управление больницей на севере Италии вызвало вспышку смертельного коронавируса в стране.

Также Пассажиры самолетов, которые прилетели из Рима, Венеции и Милана, рассказали о ситуации в Италии.

Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали на юге в Италии и во Флоренции.