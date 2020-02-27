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27 февраля 2020, четверг, 08:18 299
Европа 2020-02-27T08:29:46+02:00
Українські Новини
В Италии украинка заболела коронавирусом Covid-19, - СМИ

В Италии украинка заболела коронавирусом Covid-19, - СМИ

Надежда Комендантова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Италии
Коронавирус в Италии. карта: Johns Hopkins CSSE
Коронавирус в Италии. карта: Johns Hopkins CSSE

В то время, как в Киев из "коронавирусной" Италии за день прилетело 635 граждан, первый случай заражения коронавируса зафиксировали среди украинцев в Италии.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на мэра региона Монтано-Антилия Лучано Тривелли, а ткже итальянские порталы Cremonaoggi, Fanpage.

"Несколько дней назад девушка прибыла в деревню Абатемарко. В течение нескольких дней она чувствовала слабость, именно поэтому девушка в сопровождение своих родителей вчера вечером отправилась в больницу. Сейчас она находится в изолированной палате под наблюдением врачей", - сказано в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что "не совсем должное" управление больницей на севере Италии вызвало вспышку смертельного коронавируса в стране.

Также Пассажиры самолетов, которые прилетели из Рима, Венеции и Милана, рассказали о ситуации в Италии.

Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали на юге в Италии и во Флоренции.

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