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26 февраля 2020, среда, 22:14 49
Азия 2020-02-26T22:14:32+02:00
Українські Новини
В Грузии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

В Грузии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Анна Рудык
коронавирус в Европе, Эпидемия коронавируса, Вспышка эпидемии коронавируса, Коронавирус
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время, как в Италии уже 12 человек погибли от коронавируса, в Грузии зафиксировали первый случай заражения китайским коронавирусом Covid-19. Об этом сообщает Эхо Кавказа со ссылкой на министра здравоохранения Грузии Екатерину Тикарадзе.

Так, во время специального брифинга Тикарадзе сообщила, что инфицированному мужчине около 50 лет, он вернулся в Грузию из Ирана через Азербайджан. Зараженный путешествовал по Ирану в течение недели вместе с другом, 25 февраля во время проверки на границе Грузии и Азербайджана у него обнаружили симптомы вируса.

Сейчас мужчина находится в карантинном боксе Центральной инфекционной больницы Тбилиси.

Также Тикарадзе отметила, что зараженного перевезли в клинику на специальном авто, он ни с кем не контактировал.

Министр добавила, что правительство Грузии решило на две недели закрыть границу с Азербайджаном.

Глава Центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе рассказала, что у госпитализированного мужчины нет клинических проявлений и высокой температуры. Она заверила, что Грузия полностью готова бороться с возможной пандемией.

Как сообщали Українські Новини, СНБО обнародовало группы риска заражения коронавирусом.

А в ВОЗ рассказали про неочевидные опасности коронавируса.

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