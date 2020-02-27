Один больной коронавирусом может заразить 2-3 здоровых. В Китае объяснили скорость распространения болезни

Высокая скорость распространения коронавируса в мире объясняется тем, что один больной COVID-19 человек может заразить от 2 до 3 здоровых людей.

Об этом рассказал на пресс-конференции глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

"Инфицирование при нынешней эпидемии, возможно, происходит активнее, чем при SARS, если исходить из имеющихся на данный момент статистических данных. Один зараженный, вероятно, может заразить от двух до трех человек", — заявил Чжун Наньшань.

Этим специалист объяснил, почему вирус так быстро распространился по миру.

Как сообщали Українські Новини, 26-летняя украинка в Италии заболела коронавирусом. Сейчас девушка находится в инфекционном отделении больницы "Котуньо" в Неаполе, ее состояние не критическое.

Тем временем, Министерство здравоохранения рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Италию из-за вспышки COVID-19.

Ранее Италия ввела карантин в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, предусматривающий запрет въезда и выезда из области, а премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что "не совсем должное" управление больницей на севере Италии вызвало вспышку смертельного коронавируса в стране.