Київ визначив лікарні, куди будуть приймати хворих на коронавірус

В той час, як після проведення аналізів на коронавірус виявилося, що всі 89 евакуйованих з Китаю в обсервації в Нових Санжарах Полтавської області громадян здорові, Київ визначив лікарні, куди будуть приймати людей в разі інфікування на коронавірус.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.

"У Києві визначено лікарні, де підготовлені бокси в інфекційних відділеннях, куди зможуть приймати людей на карантин і лікування в разі можливого поширення коронавірусу", - сказано в ньому.

Зі слів мера Києва, голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка, незважаючи на те, що в столиці та в країні випадків захворювань не зареєстровано, Київ повинен бути готовийдо того, що таке може статися.

У повідомленні також зазначається, що 28 лютого разом із фахівцями Міністерства охорони здоров'я в одній зі столичних лікарень буде проведено навчання для медиків, як оперативно і злагоджено діяти в ситуаціях виявлення випадків захворювання або підозри на коронавірус.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Нових Санжарах захворіла одна з евакуйованих, але у неї виявилася гастроентерологія.

Раніше Данилов заявив, що у евакуйованих з Уханя (Китай) і медичного персоналу у Нових Санжарах раз в три дні будуть брати біологічний матеріал для проведення молекулярно-генетичних досліджень для виявлення можливої наявності коронавіруса.

Тим часом Державна прикордонна служба констатує відсутність дефіциту захисних масок для працівників служби на кордонах України та в аеропортах.