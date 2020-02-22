В эвакуированных из Уханя каждые три дня будут брать анализы на коронавирус, - секретарь СНБО

В эвакуированных из Уханя (Китай) и медицинского персонала в Новых Санжарах раз в три дня будут брать биологический материал для проведения молекулярно-генетических исследований для выявления возможного наличия коронавируса.

Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, сообщает пресс служба Совета национальной безопасности и обороны.

Он отметил, что результаты анализов будут изучаться в лабораториях Киева, и отметил, что общественности будет предоставляться информация о результатах исследований. Уже сегодня первая партия биоматериала будет самолетом передана в Киев.

В то же время Данилов сообщил, что украинцы и иностранцы обеспечены всем необходимым, а со вчерашнего дня в поселке открыт пункт Красного Креста.

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